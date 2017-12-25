Пассажирка лайнера Вашингтон-Сеул, внепланово севшего в Хабаровске, скончалась

В Управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу подтвердили смерть пассажира самолета авиакомпании Korean Air, направлявшегося из Вашингтона в Сеул и совершившего вынужденную посадку в Хабаровске.

«По уточненной информации, наши врачи констатировали смерть гражданина иностранного государства. Он умер на борту до момента приземления», — сказал представитель транспортной полиции.

Ранее со ссылкой на источник в экстренных службах сообщалось, что на борту «Боинга-777», следовавшего из Вашингтона в Сеул, скончалась гражданка США.

Одна из пассажирок, гражданка США, пожаловалась на плохое самочувствие во время пролета лайнера над Дальним Востоком России. В считанные минуты она потеряла сознание. Находившиеся на борту пассажиры с медицинским образованием помочь ей не смогли, и командир запросил вынужденную посадку в Хабаровске. Однако поднявшиеся на борт медики констатировали лишь смерть пассажирки. Предпринятые ими реанимационные мероприятия результата не дали», — сказал источник.

По его словам, предварительно причиной смерти женщины стала сердечная недостаточность.

Тело погрузили обратно на борт. Самолет вылетел в Сеул. bfm.ru