Трассу Лидога - Ванино закрыли для автобусов из-за циклона

В Хабаровском крае введено ограничение движения автобусов в направлении Лидога – Ванино . Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, превентивная мера безопасности связана с неблагоприятными дорожно-климатическими условиями: выпадение снега, гололёд.

- Движение пассажирских автобусов во время ненастья сопряжено с реальной угрозой жизни и здоровью граждан, поэтому введено временное ограничение движения автобусов, - подчеркнули в госавтоинспекции. - Оно будет действовать до момента устранения последствий неблагоприятных погодных условий. Напомним, в связи с выходом глубокого циклона 26-28 декабря на востоке центральных и северных районов Хабаровского края - сильный снег, метель, усиление ветра днем 26 декабря и ночью 27 декабря на побережье Татарского пролива до 25-30 м/с, по долинам рек 18-23 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными условиями возможно осложнение обстановки на дорогах. Сотрудники «Хабаровскуправтодора» просят автолюбителей быть предельно внимательными во время движения и соблюдать скоростной режим. todaykhv.ru