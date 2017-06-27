Что едят жители Хабаровского края — Яндекс изучил поисковые запросы о еде

Каждый месяц почти 30 миллионов пользователей задают Яндексу запросы на кулинарную тематику. Аналитики Яндекса изучили эти запросы и составили список продуктов и блюд, характерных для разных регионов страны.

Самый характерный для Хабаровского края продукт — кета. Рецепты с кетой здесь ищут чаще, чем в среднем по России. Список самых характерных для региона блюд возглавляет кисло-сладкий соус — с ним жители Хабаровского края хотят приготовить, например, мясо или баклажаны.

Место Характерные для Хабаровского края продукты блюда 1 кета кисло-сладкий соус 2 папоротник торт «Черепаха» 3 сайра подлива 4 сазан блины 5 берёзовый сок азу 6 гребешки кимчи 7 черемша пянсе 8 навага сациви 9 корюшка муссовый торт 10 краб ландорики

Хабаровский край стал единственным регионом России, где в топ-10 характерных продуктов вошла навага, а в топ-10 характерных блюд — сациви и ландорики (блюдо из обжаренного хлеба или теста с начинкой). Про остальные продукты и блюда из списка чаще обычного спрашивают и в других местах. Так, гребешки, кимчи и пянсе характерны почти для всего Дальнего Востока. Муссовый торт попал в десятку блюд в Московской, Пензенской и Самарской областях.

В России в целом главный продукт, из которого люди хотят что-либо приготовить, — курица. Каждую неделю Яндекс отвечает более чем на 765 тысяч запросов о рецептах со словами «курица» или «куриный». Чаще всего ищут рецепты куриного салата и курицы в духовке. Конечно, это не означает, что россияне едят одну курицу — но среди продуктов, приготовление которых вызывает вопросы, именно курица популярнее всего.

Среди блюд различных типов россияне больше всего спрашивают про салат — точнее, разные салаты. В топ-1000 кулинарных запросов упоминаются несколько десятков салатов; самые популярные из них — цезарь с курицей, салат с крабовыми палочками и «Мимоза». На втором месте после салатов торты, а на третьем — супы.

Также аналитики Яндекса выяснили, что практически во всех регионах майонез ищут больше, чем кетчуп щи предпочитают есть в европейской части России, а лагман — в остальных областях. Они также нарисовали карту запросов со словом «заготовка» — это запросы про варенье, перец, солёные огурцы и прочее. Пояс, в котором заготавливают запасы на зиму, тянется с северо-запада на восток. Больше всего заготовок делают в Новгородской и Кировской областях, а на юге России, в Ямало-Ненецком округе, Якутии и Магаданской области заготовками интересуются мало.