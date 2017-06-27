Купить билеты со скидкой 40% могут жители Хабаровского края до конца рабочей недели. Железнодорожники готовы предоставлять дешевые билеты в рамках акции «Удачный вторник».
- С 27 по 30 июня билеты на проезд в плацкартных вагонах можно оформить со скидкой 40%. Предложение распространяется на поезда дальнего следования, которые курсируют внутри страны. Скидки пассажирам предоставляются в зависимости от расположения мест, - сообщили в РЖД.
Так, на скидку в 40% могут рассчитывать те пассажиры, которые оформляют проезд на места в конце вагона с нумерацией 33-37 и на верхних боковых полках с 38 по 54.
На скидку в 20% - при оформлении билетов на верхние места с нумерацией 2-32 и на нижних боковых местах с 39 по 53. Скидки не действуют при оформлении билетов организованным группам, при оформлении билетов по детскому тарифу и не суммируются с 50% скидкой на проезд детей от 10 до 17 лет. todaykhv.ru
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