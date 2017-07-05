Информация городской диспетчерской службы на 5 июля 2017

По состоянию на 7.00 часов 5 июля в Хабаровске нет отключений холодного водоснабжения. Из-за повреждения на магистральном трубопроводе горячая вода не подается в дом 174 по проспекту 60-летия Октября. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

5 июля 2017 года с 8-00 до 19-00 часов не будет горячего водоснабжения на блоках: 319, 392, 393, 394, 301, 302, 303, 914, 913 для устранения повреждений на подающем и обратном трубопроводах. Без горячей воды временно останутся 184 жилых дома, 8 учреждений образования и 5 лечебных учреждений.

Газом заправлено 15 ГРУ или 22,73 тонны топлива.

В городе не работает 46 лифтов.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 236, а ночью – 9 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 221,38 кубометра мусора.

За нарушение правил парковки эвакуировано 11 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 42 ДТП, зафиксировано 5 пожаров и 3 возгорания, на пульт «03» поступило 670 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 648 единиц транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус, 585 автобусов.