План основных мероприятий города Хабаровска на 5 июля 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 5 июля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

5 июля

Отправка студенческих отрядов по направлению «Путина». Площадь университета путей сообщения. 09.30. Информация по тел. 40-89-91. Ковтун Кирилл Сергеевич.

Кировский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-53. Санникова Анна Валерьевна.

Кировский район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.

Железнодорожный район. Заседание штаба по санитарному содержанию территории района. Малый зал комитета по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 10.30. Информация по тел. 40-88-16. Дьячкова Елена Валерьевна.

Кировский район. Социальная акция «Культурный Хабаровск». Опрос населения о знаниях родного языка. Летняя эстрада в сквере площади «Город воинской славы». 11.30. Информация по тел. 41-95-15. Капустина Марина Сергеевна.

Краснофлотский район. Чествование 10 семей района, в связи с праздником «День семьи, любви и верности». Парк «Северный», Дворец Торжеств. 16.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Железнодорожный район. Спортивная игра «Вместе играть веселей». Дворовая площадка, ул. Костромская, 54. 14.00. Информация по тел. 37-73-59. Бердичевская Елена Алексеевна.