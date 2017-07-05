План основных мероприятий города Хабаровска на 6 июля 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 6 июля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

6 июля

Городской творческий конкурс «Летний экспресс» среди творческих коллективов образовательных организаций, лидеров профильных, трудовых, социально значимых отрядов, инициативных групп летних объединений совместно с педагогами, работающими в данных летних объединениях. Центр развития творчества детей и молодежи, ул. Монтажная, 40. 10.00. Информация по тел. 53-89-51.

Индустриальный район. Мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Комитет по управлению районом, ул. Краснореченская, 87. 15.00. Информация по тел.: 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Центральный район. Подведение итогов по театрализованному шествию, посвященному 159-й годовщине со дня основания города Хабаровска. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 16.00. Информация по тел. 40-89-16. Чиркова Ольга Петровна.

Центральный район. Объезд частного сектора на предмет осмотра санитарного состояния. Территория района. 14.30. Информация по тел. 40-89-23. Волков Роман Евгеньевич.

Железнодорожный район. Конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». Детско-юношеский центр «Импульс», пер. Антенный, 3. 10.00. Информация по тел. 33-38-48. Коваленко Елена Васильевна.

Железнодорожный район. Праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности. В программе: флеш-моб, конкурсно-игровая программа, танцевальные и песенные номера. Привокзальная площадь, ул. Ленинградская, 71. 11.00. Информация по тел. 38-39-87. Мирвис Юлия Владимировна.

Железнодорожный район. Конкурсно-игровая программа для детей жилмассива. Дворовая площадка, ул. Геодезическая, 4/2 – 11.00, досуговое отделение центра работы с населением «Исток», ул. Мирная, 16-11.00, дворовая площадка у подростково-молодежного клуба «100%», ул. Шмаковская, 7-17.30. Информация по тел.: 40-82-91 - Матющенко Инга Алексеевна, 33-56-32 - Чубанова Тамара Алексеевна, 32-10-60 - Шамасова Жанна Александровна.