Население Хабаровского края к 2025 году увеличится до 1,5 млн человек - власти

Увеличение численности населения до 1 млн 464 тыс. человек, продолжительности жизни до 76,3 лет и повышение рождаемости ожидается к 2025 году в Хабаровском крае, такие задачи ставит концепция демографического развития Дальнего Востока, сообщил заместитель председателя краевого правительства - министр экономического развития региона Дмитрий Калашников.

"Концепция ставит очень серьезные задачи демографического роста. По сравнению с 2016 годом увеличить численность населения на 130 тыс. человек, увеличить продолжительность жизни на 7,17 лет, суммарный коэффициент рождаемости с 1,78 до 2,05", - сказал Д.Калашников на совещании по обсуждению проекта стратегии социально-экономического развития Хабаровского края.

Он отметил, что добиться таких результатов возможно, обеспечив комфортные условия для жизни и ведения бизнеса, создав порядка 40 тыс. новых рабочих мест.

Д.Калашников сообщил, что в настоящее время регион "отстает" по ключевым показателям демографического развития - продолжительности жизни, смертности, в том числе в трудоспособном возрасте, и другим.

Сокращается количество женщин детородного возраста, к 2025 году этот показатель "упадет" до 304 тыс. человек, и, как отметил министр, если не принимать дополнительных мер, то рождаемость к 2025 году не превысит 16 тыс. новорожденных (в 1990 году - 24,5 тыс. человек, в 2016 году - 17,9 тыс. человек - ИФ).

Помимо этого, ожидается дисбаланс в структуре занятых в экономике - к 2025 году доля населения в трудоспособном возрасте может упасть до 700 тыс. человек.

"Несмотря на предпринимаемые меры и общие позитивные изменения в экономике Хабаровский край все-таки, как и в целом, Дальний Восток пока сталкивается с оттоком населения", - добавил Д.Калашников.

Он сообщил, что концепция демографического развития Дальнего Востока наряду с другими программными документами легла в основу проекта стратегии социально-экономического развития Хабаровского края.

Цель стратегии - превращение региона в центральный полюс роста Дальнего Востока, лидирующего в сферах формирования и накопления человеческого капитала, инновационной экономики, пространственной организации и международной кооперации.

Фокус направлен, в том числе, и на стимулирование рождаемости, повышение качества медицинского обслуживания, развитие системы инженерного образования, поддержку многодетных и молодых семей.

Концепция демографического развития Дальнего Востока до 2025 года была утверждена правительством РФ 28 июня. Документ ориентирует регион на снижение смертности и сокращение миграционного оттока, увеличение рождаемости, а также на привлечение молодых специалистов.

Реализация концепции будет осуществляться в два этапа - к 2020 году ожидается стабилизация численности населения Дальнего Востока на уровне 6,2 млн человек, к 2025 году - ее увеличение до 6,5 млн человек.

Численность населения Хабаровского края по итогам 2016 года составила 1 млн 333 тыс. человек. В 2016 году родилось 17,9 тыс. детей, естественный прирост населения составил 466 человек, умерло 17,5 тыс. человек. Продолжительность жизни составила 69,13 лет. "Интерфакс-Дальний Восток"