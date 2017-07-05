За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС действует в селе Троицкое Нанайского района из-за угрозы паводка. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 8 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Госинспекторами утверждено 7 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж).
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.
Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.
Все реки края преимущественно в основных берегах. На южных реках Хор, Кия, Подхоренок продолжаются паводки, без угрозы хозяйственным объектам.
|
Административные районы
|
Осадки
|
Ветер
|
Температура
|
ночью
|
днем
|
без осадков
|
юго-западный 4-9 м/с
|
от +18ºС до +20ºС
|
от +31ºС до +33ºС
|
Южные районы
|
без осадков
|
юго-западный 6-11 м/с
|
от +17ºС до +22ºС
|
от +31ºС до +36ºС
|
Центральные районы
|
без осадков
|
юго-западный 3-13 м/с
|
от +11ºС до +22ºС
|
от +24ºС до +38ºС
|
Северные районы
|
без осадков
|
юго-западный 3-11 м/с
|
от +8ºС до +13ºС
|
от +15ºС до +20ºС
03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток действует 4 лесных пожара в Комсомольском, Верхнебуреинском, Николаевском и Солнечном районах. Всего с начала сезона произошло 262 природных пожаров на общей площади 85380 га.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42Единый телефон спасения - 112
Предыдущие новости
- 7 и 8 июля в Хабаровске пройдёт фестиваль водных фонариков - 04/07/2017 22:40
- 42 предприятия бытового обслуживания Хабаровска оказывают услуги пенсионерам по сниженным ценам - 04/07/2017 07:56
- План основных мероприятий города Хабаровска на 5 июля 2017 года - 04/07/2017 06:52
- Оперативная информация на 4 июля 2017 года от администрации Хабаровского края - 03/07/2017 23:32
- В Хабаровском крае начались грозовые пожары - 03/07/2017 22:41