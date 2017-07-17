Оперативная информация на 17 июля 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 4 пожара. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 9 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж, Солнечный район - озеро Хрустальное, г. Комсомольск-на-Амуре — центральная набережная).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

Все реки края преимущественно в основных берегах. Преобладает повышение водности. Паводки идут на реках Кур, Бурея, Тунгуска без угрозы хозобъектам.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск местами небольшие дожди северо-восточный 1-2 м/с от +17ºС до +19ºС от +21ºС до +26ºС Южные районы местами небольшие дожди восточный 6-11 м/с от +15ºС до +20ºС от +23ºС до +28ºС Центральные районы местами небольшие дожди восточный 5-12 м/с от +10ºС до +20ºС от +16ºС до +29ºС Северные районы местами небольшие дожди юго-восточный 4-11 м/с от +8ºС до +15ºС от +13ºС до +27ºС

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток возгораний не зарегистрировано.

В Верхнебуреинском районе из-за пожаров действует режим ЧС.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112