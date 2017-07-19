Сильные дожди придут на север Хабаровского края в ближайшие дни

Проходящий по территории Хабаровского края циклон принесет дожди в два северных района, возможны аварии на энергообъектах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"19-20 июля на территории Тугуро-Чумиканского и Аяно-Майского районов Хабаровского края ожидаются сильные дожди, местами очень сильные", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за дождей могут возникнуть аварийные ситуации на объектах энергетики. Прогнозируется повышение уровней воды на малых реках, в низинных участках местности возможно подтопление дорог, сенокосов и полей.

Главам муниципальных образований МЧС направило рекомендации о принятии превентивных мер.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Еврейской АО, накануне сильные дожди с грозами прошли в некоторых районах области.

Как сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Дальневосточном Гидрометцентре, циклон в настоящее время смещается с запада на северо-восток, его влияние усилится при подходе к северу Хабаровского края.

"Циклон станет более активным в ближайшее время. Не исключен и ветер 13-18 м/с", - сказала ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Людмила Игнатенко.

Спасатели на время непогоды рекомендуют не выезжать из поселений, соблюдать скоростной режим на дорогах, не выходить в лес и на реки, туристическим группам - воздержаться от выхода на маршруты. "Интерфакс-Дальний Восток"