Информация городской диспетчерской службы на 20 июля 2017

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 20 июля из-за порыва на магистральном трубопроводе горячей воды нет в одном доме по адресу проспект 60-летия Октября, 174. Отключений холодной воды нет. В городе не работает 27 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 242 единицы техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 11 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 130,3 кубометра мусора, смета, грунта.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 42 ДТП, эвакуировано 27 автомобилей нарушителей правил парковки, зафиксировано 4 возгорания, на пульт «03» поступило 645 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышли 626 единиц общественного транспорта: 37 трамваев, 20 троллейбусов и 569 автобусов.