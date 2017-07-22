План основных мероприятий города Хабаровска с 24 по 30 июля 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 24 по 30 июля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

24 июля

Центральный район. Объезд территории Центрального района на предмет осмотра санитарного состояния. Территория района. 09.00 – 12.00. Информация по тел. 40-89-23. Волков Роман Евгеньевич.

Центральный район. Проведение муниципального жилищного контроля. Ул. Рабочий городок, 6. Информация по тел. 32-93-63. Комова Ольга Викторовна.

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам оформления земельных участков. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 41. 09.00-18.00. Информация по тел. 79-07-30. Соболенко Владимир Леонидович.

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам дополнительных мер социальной поддержки. Актовый зал комитета по управлению районом, ул. Руднева, 43. С 09.00 до 18.00. Информация по тел. 79-07-19. Прошкина Лариса Владимировна.

Индустриальный район. Деятельность трудовых отрядов: «Эколог» (школа № 10) - благоустройство территории парка «Дендрарий»; «Стражи галактики» (школа № 68) – организация мероприятий для детей и молодежи на жилмассивах района; «ЮРИЗ» (центр внешкольной работы «Планеты взросления») – освещение деятельности трудовых отрядов в средствах массовой информации; «Импульс» (центр социальной работы с населением «Единство») – оказание помощи в работе по дому, приобретению продуктов питания, лекарственных средств для ветеранов и участников Великой Отечественной войны (1-31 июля). Информация по тел.: 40-90-31, 40-90-34, 40-90-46. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Кировский район. Игровая программа «Профессия моих родителей». Жилмассив, ул. Шелеста, 73б. 11.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Железнодорожный район. Открытие 3-й смены трудовых отрядов старшеклассников. Заседание районного штаба «Новые горизонты». Детский экологический центр «Косатка», ул. Кочнева, 6. 10.00. Информация по тел. 30-10-68. Гринер Елена Анастасьевна.

25 июля

Краснофлотский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб «Об оперативной обстановке в районе, итогах работы за неделю и предстоящих задачах». Зал заседаний комитета по управлению районом, ул. Руднева, 43. 10.00. Информация по тел. 79-07-23. Леванова Людмила Ивановна.

Железнодорожный район. Конкурсно-игровая программа «А у нас во дворе!». Дворовая площадка, ул. Геодезическая, 4/2. 11.00. Информация по тел. 40-82-91. Матющенко Инга Алексеевна.

26 июля

Городская спартакиада пенсионеров по легкой атлетике и настольному теннису. Открытие. Стадион «Юность», ул. Королева, 4г. 09.30.

Кировский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-53. Санникова Анна Валерьевна.

Кировский район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.

Железнодорожный район. Заседание штаба по санитарному содержанию территории района. Малый зал комитета по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 10.30. Информация по тел. 40-88-16. Дьячкова Елена Валерьевна.

Центральный район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 14.30. Информация по тел. 40-88-45. Зеленская Ирина Михайловна.

27 июля

Городская спартакиада пенсионеров по пулевой стрельбе. Подростковый клуб «Данко», ул. Кочнева, 1а. 10.00.

Центральный район. Заседание штаба трудовых отрядов старшеклассников. Центр детского творчества «Гармония». 14.00. Информация по тел. 32-71-46. Покорная Наталья Андреевна.

Центральный район. Рейдовое мероприятие на территории частного сектора. Частный сектор района. 14.30. Информация по тел. 40-89-23. Волков Роман Евгеньевич.

Железнодорожный район. Конкурсная программа «Таланты нашего двора» (песенные, танцевальные конкурсы, задания на логику и эрудицию). Досуговое отделение центра работы с населением «Исток», ул. Мирная, 16. 11.00. Информация по тел. 33-56-32. Чубанова Тамара Алексеевна.

28 июля

Акция «Праздник здоровья» (массовое мероприятие «Зарядка для всех!» - 08.15, практические семинары медицинских работников по вопросам профилактики вредных привычек (курение и наркотики) и безопасного поведения, образовательные мастер-классы по здоровому питанию и сохранению стоматологического здоровья - 10.00). ХКЦВР «Созвездие». Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валерьевич.

Индустриальный район. Игровая программа «Праздник двора» (игры, конкурсы, эстафеты для детей). Дворовая программа, ул. Сысоева, 12. 12.00. Информация по тел.: 40-90-31, 40-90-34, 40-90-46. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Кировский район. Информационная встреча с молодыми мамами по вопросам дополнительных мер социальной поддержки. Родильный дом №4, ул. Тургенева, 79. 11.30. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.

Кировский район. Интеллектуальная игра «Земля – наш общий дом». Жилмассив, ул. Запарина, 127. 11.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Железнодорожный район. Праздник двора «Мы рады видеть вас, друзья!» (концерт и конкурсно-развлекательная программа). Жилмассив, Матвеевское шоссе, 1б. 17.00. Информация по тел. 33-56-32. Чубанова Тамара Алексеевна.

Железнодорожный район. Эстафеты среди подростков «Олимпийские старты» для детей. Стадион школы № 76, ул. Костромская, 44. 17.00. Информация по тел. 47-02-83. Донец Виктор Михайлович.

Кировский район. Информационная встреча с жителями частного сектора по вопросам благоустройства и санитарного содержания прилегающих территорий. Жилмассив, ул. Уральская, 6. 17.00. Информация по тел. 41-95-40. Паластина Наталья Михайловна.

Краснофлотский район. Праздничная программа, посвященная Дню Военно-морского флота. Центр «Северное сияние», ул. Руднева, 68. 17.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

29 июля

Городская спартакиада пенсионеров по шахматам. Городской шахматный клуб, ул. Лермонтова, 7. 14.00.

Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Рациональное питание при заболевании печени и поджелудочной железы». От входа в краевой музей им. Н.Н. Гродекова. 11.00. Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валерьевич.

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка («ракушка») в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.

Индустриальный район. Праздник, посвященный Дню Военно-морского флота России (показательные выступления спортсменов-парашютистов и парапланеристов, театрализованное представление с участием Нептуна и русалок, выступление творческих коллективов, концертная и конкурсно-игровая программа, макароны «по-флотски»). Зона отдыха «Дельфин», ул. Проточная, 2б/2. 12.00. Информация по тел.: 40-90-46, 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Индустриальный район. Соревнования по водно-моторному спорту. Зона отдыха «Дельфин», ул. Проточная, 2б/2. 12.00. Информация по тел. 40-90-34. Огнянов Виталий Сергеевич.

30 июля

Игровой проект – пеший квест "Hot Fit Family QWEST для всей семьи, в рамках «Всемирной недели грудного вскармливания» (командная игра - участвуют семьи с детьми в возрасте от месяца до полутора лет, игровая программа, лекция по грудному вскармливанию, флешмоб от стоматолога, викторина). Туристический комплекс "Заимка".16.00-18.00. Информация по тел. 40-90-68. Газимова Анна Сергеевна.

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка («ракушка») в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.