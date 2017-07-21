В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 22 и 23 июля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
22 июля
Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Закаливание детей». От входа в городской парк «Северный». 11.00. Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валерьевич.
Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка (ракушка) в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.
Индустриальный район. Открытое первенство района по пляжному волейболу (22-23 июля). Зона отдыха «Амуркабель». 11.00. Информация по тел. 40-90-34. Огнянов Виталий Сергеевич.
23 июля<>Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка (ракушка) в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.
Железнодорожный район. Спортивное мероприятие «Веселые старты» для детей 14-16 лет. Стадион школы № 76, ул. Костромская, 44. 15.00. Информация по тел. 47-02-83. Чебаков Илья Михайлович.
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