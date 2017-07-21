План основных мероприятий города Хабаровска на 22 и 23 июля 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 22 и 23 июля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

22 июля

Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Закаливание детей». От входа в городской парк «Северный». 11.00. Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валерьевич.

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка (ракушка) в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.

Индустриальный район. Открытое первенство района по пляжному волейболу (22-23 июля). Зона отдыха «Амуркабель». 11.00. Информация по тел. 40-90-34. Огнянов Виталий Сергеевич.

23 июля

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо».

Сценическая площадка (ракушка) в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.

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Железнодорожный район. Спортивное мероприятие «Веселые старты» для детей 14-16 лет. Стадион школы № 76, ул. Костромская, 44. 15.00. Информация по тел. 47-02-83. Чебаков Илья Михайлович.