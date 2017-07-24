Оперативная информация на 24 июля 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 8 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 9 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж, Солнечный район - озеро Хрустальное, г. Комсомольск-на-Амуре — центральная набережная).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

Все реки края преимущественно в основных берегах. Преобладает спад водности. Паводки проходят без угрозы хозобъектам.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск небольшие дожди юго-западный 2-9 м/с от +13ºС до +18ºС от +20ºС до +24ºС Южные районы местами небольшие дожди западный 7-12 м/с от +12ºС до +17ºС от +20ºС до +26ºС Центральные районы местами небольшие дожди западный 6-11 м/с от +7ºС до +17ºС от +15ºС до +26ºС Северные районы местами небольшие дожди северо-восточный 6-11 м/с от +8ºС до +16ºС от +12ºС до +23ºС

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток действует 1 природный пожар в Комсомольском районе.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112