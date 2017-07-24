За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 8 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Госинспекторами утверждено 9 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж, Солнечный район - озеро Хрустальное, г. Комсомольск-на-Амуре — центральная набережная).
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.
Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.
Все реки края преимущественно в основных берегах. Преобладает спад водности. Паводки проходят без угрозы хозобъектам.
|
Административные районы
|
Осадки
|
Ветер
|
Температура
|
ночью
|
днем
|
небольшие дожди
|
юго-западный 2-9 м/с
|
от +13ºС до +18ºС
|
от +20ºС до +24ºС
|
Южные районы
|
местами небольшие дожди
|
западный 7-12 м/с
|
от +12ºС до +17ºС
|
от +20ºС до +26ºС
|
Центральные районы
|
местами небольшие дожди
|
западный 6-11 м/с
|
от +7ºС до +17ºС
|
от +15ºС до +26ºС
|
Северные районы
|
местами небольшие дожди
|
северо-восточный 6-11 м/с
|
от +8ºС до +16ºС
|
от +12ºС до +23ºС
03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток действует 1 природный пожар в Комсомольском районе.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42Единый телефон спасения - 112
Предыдущие новости
- Информация городской диспетчерской службы на 24 июля 2017 - 23/07/2017 22:00
- План основных мероприятий города Хабаровска с 24 по 30 июля 2017 года - 22/07/2017 02:01
- План основных мероприятий города Хабаровска на 22 и 23 июля 2017 года - 21/07/2017 06:45
- УФНС: Налоговые споры и жалобы рассматриваются внутри налоговой системы - 21/07/2017 04:44
- Оперативная информация на 21 июля 2017 года от администрации Хабаровского края - 21/07/2017 00:28