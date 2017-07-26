Информация городской диспетчерской службы на 26 июля 2017

По состоянию на 7.00 часов 26 июля в Хабаровске нет отключений горячей и холодной воды. Газом заправлено 21 ГРУ или 29,99 тонны топлива. В городе не работает 22 лифта. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работала 241, а ночью – 9 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 104,62 кубометра мусора.

За нарушение правил парковки эвакуировано 18 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 48 ДТП, зафиксирован 1 пожар и 1 возгорание, на пульт «03» поступило 626 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 624 единицы транспорта: 38 трамваев, 20 троллейбусов, 566 автобусов.