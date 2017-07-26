В Хабаровске стоимость проезда в муниципальном транспорте подорожает с 29 июля. Ранее в МУП «ХПАТП № 1» говорили, что это произойдет 21 июля, но сроки перенесли.
- Заседание комитета по ценам и тарифам состоялось еще 7 июля, но постановление об установлении нового тарифа на проезд подписали только 19 июля. Прибавляйте к этой дате еще 10 дней, через которые постановление должно вступить в силу и получите 29 июля. Так что с этого числа проезд в муниципальном транспорте будет стоить 23 рубля, - отметил Александр Зиманин, заместитель директора МУП «ХПАТП № 1».
В последний раз плату за проезд в муниципальных автобусах повышали в мае 2016 года. Тогда стоимость билета увеличилась с 20 до 22 рублей. В этом году цена подрастет еще на рубль. По словам руководителя ХПАТП-1 Алексея Деменка, себестоимость проезда в автобусах МУП «ХПАТП № 1» составляет 25 рублей.
«Не понимаю, почему все так негативно реагируют на повышение тарифа. Все понимают, что это объективная необходимость. Посмотрите за последний год, что у нас не поднялось в цене? Из всех потребляемых ресурсов транспортного предприятия не поднялась только заработная плата работника. Это и ведёт к тому, что объективно себестоимость повышается, а значит увеличивается и тариф», – отметил руководитель ХПАТП-1 Алексей Деменок. todaykhv.ru
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