В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 27 июля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
27 июля
Городская спартакиада пенсионеров по пулевой стрельбе. Подростковый клуб «Данко», ул. Кочнева, 1а. 10.00.
Центральный район. Заседание штаба трудовых отрядов старшеклассников. Центр детского творчества «Гармония». 14.00. Информация по тел. 32-71-46. Покорная Наталья Андреевна.
Центральный район. Рейдовое мероприятие на территории частного сектора. Частный сектор района. 14.30. Информация по тел. 40-89-23. Волков Роман Евгеньевич.
Железнодорожный район. Конкурсная программа «Таланты нашего двора» (песенные, танцевальные конкурсы, задания на логику и эрудицию). Досуговое отделение центра работы с населением «Исток», ул. Мирная, 16. 11.00. Информация по тел. 33-56-32. Чубанова Тамара Алексеевна.
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