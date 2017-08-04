За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 4 пожара. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Госинспекторами утверждено 9 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж, Солнечный район - озеро Хрустальное, г. Комсомольск-на-Амуре — центральная набережная).
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.
Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.
На реках края преобладают спады уровней воды. В южных и центральных районах из-за дождей могут сформироваться паводки.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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юго-восточный 6-11 м/с
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от +18ºС до +20ºС
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от +22ºС до +24ºС
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Южные районы
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местами сильные ливни
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юго-восточный 7-12 м/с
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от +16ºС до +21ºС
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от +23ºС до +28ºС
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Центральные районы
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местами сильные ливни
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северо-восточный 6-12 м/с
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от +10ºС до +21ºС
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от +18ºС до +28ºС
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Северные районы
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местами дожди
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восточный 6-12 м/с
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от +8ºС до +18ºС
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от +14ºС до +28ºС
4 августа опасные метеорологические явления прогнозируются на территории южных (Бикинский, Вяземский, район им. Лазо) и части центральных районов (Верхнебуреинский, Хабаровский, Нанайский, Амурский), где ожидаются сильные дожди и сильные ливни.
03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток в зоне тушения действует 1 природный пожар в Николаевском районе.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42Единый телефон спасения - 112