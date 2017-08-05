План основных мероприятий города Хабаровска с 7 по 13 августа 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 7 по 13 августа 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

7 августа

Центральный район. Объезд территории Центрального района на предмет осмотра санитарного состояния. Территория района. 09.00 – 12.00. Информация по тел. 40-89-23. Волков Роман Евгеньевич.

Центральный район. Прием малоимущих семей с детьми для оказания материальной и натуральной помощи в рамках благотворительной акции «Помоги собраться в школу» (07-10 августа). Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 09.00-18.00. Информация по тел. 40-88-45. Зеленская Ирина Михайловна.

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам оформления земельных участков (07 и 09 августа). Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 41. 09.00-18.00. Информация по тел. 79-07-30. Гнатишин Станислав Александрович.

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам дополнительных мер социальной поддержки (07 и 10 августа). Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.00-18.00. Информация по тел. 79-07-19. Прошкина Лариса Владимировна.

Железнодорожный район. Прием граждан по вопросам землепользования (07, 09, 11 августа). Комитет по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 09.00-18.00. Информация по тел. 30-12-98. Кулакова Олеся Викторовна.

Железнодорожный район. Соревнования среди дворовых команд: футбол, лапта (спортивная площадка, ул. Геодезическая, 4/2-10.30); спортивный праздник «Физкульт-привет!» (дворовая площадка, ул. Костромская, 54 - 16.00); соревнование по лапте (спортивная площадка, Матвеевское шоссе, 24 - 12.00). Информация по тел.: 40-82-41 - Тынелькут Владлена Кирилловна, 37-73-59 - Бердичевская Елена Алексеевна и 37-35-75 - Кяполас Дмитрий Владимирович.

Индустриальный район. Деятельность трудовых отрядов: «Эколог» (школа №10) - благоустройство территории парка «Дендрарий»; «Стражи галактики» (школа № 68) – организация мероприятий для детей и молодежи на жилмассивах района; «ЮРИЗ» (центр внешкольной работы «Планеты взросления») – освещение деятельности трудовых отрядов в средствах массовой информации; «Импульс» (центр социальной работы с населением «Единство») – оказание помощи в работе по дому, приобретению продуктов питания, лекарственных средств для ветеранов и участников Великой Отечественной войны (01-31 августа). Информация по тел.: 40-90-31, 40-90-34, 40-90-46. Стрельникова Диана Евгеньевна.

8 августа

Торжественное открытие мусороперегрузочной станции «Южная». Южный промузел, поворот налево с проспекта 60-летия Октября в районе строения 14а. 15.00. Информация по тел. 41-99-17. Грошева Ирина Николаевна.

Торжественное открытие выставки новых поступлений от дарителя Крюкова Владимира Викторовича, Почетного атамана Амурского казачьего войска, дальневосточного писателя. Музей истории города Хабаровска, ул. Ленина, 85. 16.00. Информация по тел. 46-09-59. Мальцева Марина Борисовна.

Обучение желающих участвовать в танцевальной акции «Победный вальс» (вторник, четверг и суббота – 18.30 - площадь «Город воинской славы», ул. Тургенева, 65б; среда и пятница – 16.00 - военно-патриотический клуб «Данко», ул. Кочнева, 1а). Информация по тел.: 8 914 179 74 88, 8 914 181 29 82 – организаторы акции.

Краснофлотский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб «Об оперативной обстановке в районе, итогах работы за неделю и предстоящих задачах». Зал заседаний комитета по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.30. Информация по тел. 79-07-23. Леванова Людмила Ивановна.

Краснофлотский район. Турнир по мини-футболу среди дворовых команд «Осенний лист» среди детей. Парк ДОФ. 11.00. Информация по тел. 79-07-48. Инкин Николай Петрович.

Индустриальный район. Открытие 4-й смены «Респект здоровью». Загородный лагерь «Мир Детства». Информация по тел.: 40-90-31, 40-90-34, 40-90-46. Стрельникова Диана Евгеньевна.

9 августа

Мэрия. Пресс-конференция начальника управления по физической культуре и спорту А.Ю. Леонова, посвященная Дню физкультурника. Малый зал №1. 11.00.

Краснофлотский район. Акция «Чистый берег». Территория Заячьего острова. 09.00. Информация по тел. 79-07-44. Малахова Анна Анатольевна.

Кировский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-36. Пятков Антон Александрович.

Кировский район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.

Краснофлотский район. Спортивные соревнования по шахматам ко Дню физкультурника. Центр работы с населением «Диалог», ул. Руднева, 35. 11.00. Информация по тел. 79-07-48. Инкин Николай Петрович.

Железнодорожный район. Игровая познавательная программа по профилактике дорожного движения «Красный, желтый, зеленый» (жилмассив «Геодезический» - 10.30); спортивные игры «А у нас во дворе» (дворовая площадка, ул. Костромская, 54 -15.00); литературно-музыкальная гостиная «Песни Ларисы Рубальской» (досуговое отделение центра по работе с населением «Исток», ул. Мирная, 16 -15.00). Информация по тел.: 40-82-41 - Тынелькут Владлена Кирилловна, 37-73-59- Бердичевская Елена Алексеевна и 33-56-32 - Чубанова Тамара Алексеевна.

Центральный район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 14.30. Информация по тел. 40-88-45. Зеленская Ирина Михайловна.

10 августа

Мэрия. Публичные слушания по проекту решения Хабаровской городской думы «Об утверждении Правил благоустройства городского округа «Город Хабаровск». Большой зал. 18.00. Информация по тел. 76-74-37. Найда Маргарита Александровна.

Железнодорожный район. Заседание штаба по санитарному содержанию территории района. Малый зал комитета по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 10.30. Информация по тел. 40-88-16. Дьячкова Елена Валерьевна.

Железнодорожный район. Физкультурное мероприятие для людей старшего возраста «Спортивная ходьба» (дом культуры железнодорожников, ул. Клубная, 1- 15.00); спортивная эстафета «Я - чемпион!» (дворовая площадка, ул. Шмаковская, 7- 17.00); конкурсно-игровая программа «Мы – туристы-следопыты» (дворовая территория, ул. Мирная, 5 - 16.00). Информация по тел.: 47-02-83 - Пьянкова Ирина Геннадьевна, 32-10-60 - Шамасова Жанна Александровна, 33-56-32 - Чубанова Тамара Алексеевна.

Индустриальный район. Заседание районного штаба «Юность» по координации деятельности трудовых отрядов старшеклассников. Центр развития творчества детей и юношества, ул. Монтажная, 40. 11.00. Информация по тел.: 40-90-31, 40-90-34, 40-90-46. Стрельникова Диана Евгеньевна.

11 августа

Железнодорожный район. Районное мероприятие трудовых отрядов старшеклассников. Экологический десант в питомнике им. Лукашова (в процессе уборки территории сразу происходит сортировка пластика в отдельные мусорные мешки, которые в дальнейшем будут сданы на мусороперерабатывающий завод). Питомник им. Лукашова. Старт у бюста Лукашова – финиш у памятника Лукашову. 11.00. Информация по тел. 33-57-61. Ермакова Елена Юрьевна.

Железнодорожный район. Спортивно-игровая программа «О спорт, ты – мир!» (спортивная площадка, ул. Костромская, 54 – 15.00); экологическая акция (жилмассив «Геодезический» - 10.30). Информация по тел.: 37-73-59 – Бердичевская Елена Алексеевна, 40-82-41 -Тынелькут Владлена Кирилловна.

Центральный район. Рейд по осмотру нестационарных торговых объектов, установленных на ул. Ленина, с целью заключения договоров на благоустройство и содержание закрепленных территорий. Информация по тел. 40-89-26. Щепкова Виктория Дмитриевна.

Индустриальный район. Игровая программа «Праздник двора». Дворовая территория, ул. Краснореченская, 165. 12.00. Информация по тел.: 40-90-31, 40-90-34, 40-90-46. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Центральный район. Организация и проведение рейда «Каникулы». Территория района. 15.00. Информация по тел. 40-89-21. Самарина Антонина Александровна.

Индустриальный район. Турнир по футболу (11-12 августа). Дворовая территория, ул. Фурманова, 8. 17.00. Информация по тел.: 40-90-31, 40-90-34, 40-90-46. Стрельникова Диана Евгеньевна.

12 августа

Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Всемирный день без табачного дыма». От входа в городской парк «Динамо». 11.00. Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валерьевич.

Фестиваль учреждений спортивной направленности «Олимпийская разминка», посвященный Дню физкультурника. Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 10.00. Информация по тел. 47-05-73. Гумовский Михаил Петрович.

Открытие турнира по городошному спорту, посвященного Дню физкультурника. Спортивный комплекс «Заря». 10.00. Информация по тел. 47-05-73. Гумовский Михаил Петрович.

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка («ракушка») в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.

Кировский район. Матч поколений, посвященный Дню физкультурника. Спортивная площадка, ул. Тихоокеанская, 60. 10.00. Информация по тел. 41-95-19. Авраменко Ирина Владимировна.

Железнодорожный район. Турнир по настольному теннису для детей и подростков. Спортивная площадка, ул. Воровского, 24. 15.00. Информация по тел. 47-02-83. Донец Виктор Михайлович.

13 августа

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка («ракушка») в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.

Краснофлотский район. Турнир по футболу «Кубок поселка Березовка». Пос. Березовка, школа №1, ул. Сергеевская, 15. 18.00. Информация по тел. 79-07-48. Инкин Николай Петрович.