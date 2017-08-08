Информация городской диспетчерской службы на 8 августа 2017

По состоянию на 7.00 часов 8 августа в Хабаровске нет отключений горячей воды. Из-за течи на водоводе холодная вода временно не подается в дома 15 и 17 по улице Монтажной. Газом заправлено 11 ГРУ или 20,02 тонны топлива. В городе не работает 31 лифт. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 152, а ночью – 11 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 87,4 кубометра мусора.

За нарушение правил парковки эвакуировано 25 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 36 ДТП, зафиксирован 1 пожар и 4 возгорания, на пульт «03» поступило 640 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 608 единиц транспорта: 22 трамвая, 20 троллейбусов, 566 автобусов.