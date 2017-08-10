Информация городской диспетчерской службы на 10 августа 2017

По состоянию на 7.00 часов 10 августа в Хабаровске нет отключений горячей воды. Из-за проведения плановых ремонтных работ по замене узла холодная вода временно не подается в дом 35 по улице Клубной. Газом заправлено 11 ГРУ или 13,22 тонны топлива. В городе не работает 36 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 225, а ночью – 11 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 150,68 кубометра мусора.

За нарушение правил парковки эвакуирован 31 автомобиль. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 31 ДТП, зафиксировано 2 пожара и 2 возгорания, на пульт «03» поступило 614 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 625 единиц транспорта: 38 трамваев, 19 троллейбусов, 568 автобусов.

Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.