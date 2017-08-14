План мероприятий города Хабаровска на 15 августа 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 15 августа 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

15 августа

Мэрия. Заседание комитета по городскому хозяйству Хабаровской городской думы. Большой зал – 9:00. Заседание комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию. Большой зал – 11:30. Заседание комитета по социальным вопросам. Малый зал №1 – 9:00. Заседание комитета по местному самоуправлению. Малый зал №1 – 11:30.

Обучение желающих участвовать в танцевальной акции «Победный вальс» (вторник, четверг, суббота – 18:30 – площадь «Город воинской славы», ул. Тургенева, 65б; среда, пятница – 16:00 – военно-патриотический клуб «Данко», ул. Кочнева, 1а). Информация по тел. 8-914-179-74-88; 8-914-181-29-82 – организаторы акции.

«Праздник первоклассников» в рамках мероприятий, посвящённых Дню знаний. Центр работы с населением «Доверие», ул. Аксёнова, 51А. 15:00. Информация по тел. 53-61-51. Незамаева Марина Сергеевна.

«Праздник первоклассников» в рамках мероприятий, посвящённых Дню знаний. Центр работы с населением «Содружество», Амурский бульвар, 51. 12:00. Информация по тел. 73-98-56, 73-98-55. Безрукова Наталья Олеговна.

Кировский район. Фотовыставка «Достойны Отечества!», посвященная Дню российского флага. Центр детского творчества «Радуга талантов», ул. Запарина, 127. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Железнодорожный район. Торжественная церемония закрытия 3-й трудовой смены, награждение лучших отрядов, руководителей и участников. Центр работы с населением «Исток», ул. Мирная, 16. 11:00. Информация по тел. 33-57-61. Ермакова Елена Юрьевна.