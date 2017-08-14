Жаркая погода без дождя ждёт Хабаровск на рабочей неделе

В Хабаровске рабочая неделя, по прогнозам синоптиков, будет теплой и сухой. - Можно сказать, что лето в городе продолжается. Для Хабаровска вся неделя ожидается теплая. Ветер будет дуть восточный, 5-10 метров в секунду.

Ночные температуры сохранятся в пределах 15-17 градусов тепла, и днем - 26-28. Все фронтальные разделы, которые могут принести нам осадки, находятся на севере, - отметила начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

В целом, по краю погода сохранится на том же уровне, что и в краевом центре. Единственные, кто может увидеть дождь на этой неделе – жители северных районов.

- В отдельные дни – вторник и среда, возможно, будут небольшие дожди, но это локальные осадки, которые мы ожидаем в северных районах, - продолжает Галина Брынцева. – Ветер будет дуть также восточного направления, 5-10 метров в секунду. Ночные температуры – 13-18 градусов, а дневные – 23-30 градусов тепла. ИА «Хабаровский край сегодня»