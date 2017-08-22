Информация городской диспетчерской службы на 22 августа 2017

По состоянию на 7.00 часов 22 августа в Хабаровске из-за порывов на водоводах горячее водоснабжение отсутствует в доме 73 по улице Специалистов, а холодное – в доме 7 по Амурскому бульвару. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск

Газом заправлено 15 ГРУ или 23,49 тонны топлива.

В городе не работает 24 лифта.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 216, а ночью – 11 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 102,78 кубометра мусора.

За нарушение правил парковки эвакуировано 23 автомобиля. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 31 ДТП, зафиксировано 2 пожара и 1 возгорание, на пульт «03» поступило 668 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 599 единиц транспорта: 38 трамваев, 20 троллейбусов, 541 автобус.