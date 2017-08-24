Информация городской диспетчерской службы на 24 августа 2017

По состоянию на 7.00 часов 24 августа в Хабаровске нет отключений холодного водоснабжения. Из-за аварии на элеваторе горячая вода временно отсутствует в доме 4 по улице Айвазовского. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Газом заправлено 18 ГРУ или 30,08 тонны топлива.

В городе не работает 30 лифтов.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 238, а ночью – 12 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 110,3 кубометра мусора.

За нарушение правил парковки эвакуировано 28 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 24 ДТП, зафиксировано 3 пожара и 3 возгорания, на пульт «03» поступило 700 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 613 единиц транспорта: 38 трамваев, 20 троллейбусов, 555 автобусов.