За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 7 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Госинспекторами утверждено 9 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж, Солнечный район - озеро Хрустальное, г. Комсомольск-на-Амуре — центральная набережная).
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.
Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.
В большинстве рек края начался спад уровней. Остаются затоплены поймы рек Тунгуска, Кур на глубину 0,4-2м.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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ночью
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днем
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небольшой дождь
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юго-западный 5-12 м/с
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от +13ºС до +15ºС
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от +23ºС до +25ºС
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Южные районы
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местами небольшие дожди
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юго-западный 8-13 м/с
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от +10ºС до +17ºС
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от +19ºС до +25ºС
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Центральные районы
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местами небольшие дожди
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северо-восточный 4-13 м/с
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от +7ºС до +16ºС
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от +15ºС до +23ºС
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Северные районы
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местами небольшие дожди
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северо-восточный 5-14 м/с
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от +7ºС до +13ºС
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от +12ºС до +19ºС
25 - 26 августа на большей территории края прогнозируются опасные метеорологические явления Ожидаются сильные дожди. Усиление ветра при порывах составит до 18-23 м/с.
03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток в зоне контроля действующих природных пожаров нет.
20.08.2017 в 06.50 в жилом многоквартирном доме г. Хабаровска по ул. Бондаря, 9-а, 4 подъезд, 8 этаж произошёл хлопок газо-воздушной смеси. Из здания самостоятельно вышли 105 чел., из них 26 детей. В результате взрыва разрушены межкомнатные перегородки и выбиты остекления в квартирах №№ 151, 152. Проведено обследование несущих конструкций здания специалистами проектно-экспертного института, составлен акт обследования. Обнаружены повреждения 2-х несущих плит перекрытия между 8-м и 9-м этажами, появилась трещина между наружной стеной и стеной лоджии, трещины в несущей стене между кухней и лестничной клеткой. По родственникам и знакомым размещено 22 человека, из них 3 детей, проживающих в пострадавшем подъезде с 7 по 10 этаж. Заселение квартир с 1-го по 6-й этаж разрешается, туда вернулись жильцы. Идет подготовка к восстановительным работам.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения - 112