План основных мероприятий города Хабаровска с 28 августа по 3 сентября 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 28 августа по 3 сентября 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

28 августа

Мэрия. Заседание штаба по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018гг. Малый зал № 2. 17:00.

Центральный район. Торжественное вручение первоклассникам школьных наборов в рамках акции «Помоги собраться в школу». Актовый зал комитета по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 16:00. Информация по тел. 40-88-45. Зеленская Ирина Михайловна.

Центральный район. Поздравление на дому ветеранов Великой Отечественной войны с 72-й годовщиной со дня окончания Второй мировой войны (с 28 по 30 августа). Время и место предварительно уточнять по телефону. Информация по тел. 40-88-45. Зеленская Ирина Михайловна.

Железнодорожный район. Турнир по русской лапте для детей 12-14 лет. Стадион школы № 76, ул. Костромская, 44. 15:30. Информация по тел. 47-02-83. Чебаков Илья Михайлович.

29 августа

Турнир по флорболу среди детей 12-14 лет. КСК «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 9:00. Информация по тел. 46-96-86. Юров Константин Геннадьевич.

Центральный район. «Праздник двора» по итогам выполненных работ по благоустройству территории. Ул. Рабочий городок, 4б. 16:00. Информация по тел. 32-79-82. Корель Юлия Владиславовна.

Железнодорожный район. Благодарственная служба в рамках памятной даты - Дня окончания Второй мировой войны. Христорождественский храм, ул. Ленинградская, 65. 10:30. Информация по тел. 30-19-39. Глушакова Наталья Александровна.

Кировский район. Приём председателя комитета, посвящённый 72-й годовщине окончания Второй мировой войны. Ул. Орджоникидзе, 3. 12:00. Информация по тел. 41-95-18. Онищук Ирина Игоревна.

Индустриальный район. Мастер-класс для ветеранов по изготовлению изделий из полимерной глины. Академия лепки, ул. Пионерская, 1. 11:00. Информация по тел. 40-90-46. Стрельникова Диана Евгеньевна.

30 августа

Открытие детского сада «Сказочный замок» (создан на условиях муниципально-частного партнерства). Пер. Доступный, 2. 10.00. Информация по тел. 32-38-58, Матвеенкова Татьяна Борисовна.

Индустриальный район. Праздник первоклассника, торжественное вручение школьных наборов в рамках акции «Помоги собраться в школу». Дом культуры, ул. Световая, 9. 12:00. Информация по тел. 40-90-35. Кремлякова Елена Владимировна.

Кировский район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Ул. Орджоникидзе, 3. 10:00. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.

31 августа

Торжественный приём мэром города ветеранов – участников Второй мировой войны. Малый зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 11:00. Информация по тел. 41-95-66. Лебедева Дарина Валерьевна.

Подведение итогов работы спасательных постов за летний период (зоны отдыха «Дельфин», «Амуркабель», «Дальдизель», набережная им. Г.И. Невельского). Ул. Калинина, 63 (учебный класс). 14.00. Информация по тел. 30-64-17, Шабловский Алексей Андреевич.

Центральный район. Торжественное собрание «Вечная память героям», посвящённое 72-й годовщине со дня окончания Второй мировой войны. Солдатский клуб в/ч 74854 (район Волочаевского городка). 10:30. Информация по тел. 40-89-42; 40-89-16.

Центральный район. Торжественная церемония возложения цветов к мемориалу «Танк». 12:00. Информация по тел. 40-89-42; 40-89-16.

1 сентября

Торжественные линейки, посвященные празднику Дню знаний. Учреждения образования города. 09.00.

Открытие школы на 560 мест в поселке им. Горького. Ул. Воровского, 24а. 10:00.

Городской праздник, посвящённый Дню знаний; старт городской акции «Пятёрки – любимому городу!». Площадь им. Ленина. 12:00.

Праздничная программа «Одна на всех победа». Центр работы с населением «Диалог», ул. Руднева, 35. 15:00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Центральный район. Праздник «День знаний». Жилмассив гимназии № 5. Амурский бульвар, 34. 10:00. Информация по тел. 40-89-22. Левченко Ирина Александровна.

Железнодорожный район. Церемония возложения цветов у мемориальной доски выпускникам школы, погибшим в годы войны. Школа № 15, ул. Серышева, 53. 9:00. Информация по тел. 30-19-39. Глушакова Наталья Александровна.

Кировский район. Возложение цветов к обелиску рабочим и служащим завода «Дальдизель», посвящённое 72-й годовщине окончания Второй мировой войны. Ул. Чкалова, 2. 11:00. Информация по тел. 41-95-18. Онищук Ирина Игоревна.

Индустриальный район. Митинг, посвящённый 72-й годовщине окончания Второй мировой войны. Обелиск «40 лет Победы», ул. Космическая, 11. 11:00. Информация по тел. 40-90-46. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Индустриальный район. Митинг, посвящённый 72-й годовщине окончания Второй мировой войны. Аллея памяти, ул. Сысоева, 15. 11:00. Информация по тел. 40-90-46. Стрельникова Диана Евгеньевна.

2 сентября

Митинг учащихся образовательных учреждений, посвящённый 72-й годовщине со дня окончания Второй мировой войны, старт городского смотра патриотической работы образовательных организаций «Во славу отцов и Отечества!». Площадь «Город воинской славы». 10:00.

Возложение цветов к памятнику маршалу Советского Союза А.М. Василевскому, посвящённое 72-й годовщине окончания Второй мировой войны. Парковая зона стадиона им. Ленина. 11:15.

Праздник для школьников «Мой город – мой выбор». Площадь перед СЗК «Платинум арена». 12:00. Информация по тел. 30-21-29. Тулина Эвелина Викторовна.

Акция «Дальневосточная Победа», посвящённая 72-й годовщине со дня окончания Второй мировой войны. В программе: концерт, работа тематических площадок, различные мастер-классы, полевая кухня. Площадь имени Ленина. С 15:00 до 18:00.

Танцевальная акция «Победный вальс». Площадь «Город воинской славы». 18:30.

Акция «Велоночь», посвящённая 72-й годовщине со дня окончания Второй мировой войны. Место сбора участников – центральный вход у Тихоокеанского государственного университета, ул. Тихоокеанская, 136. 20:00. Информация по тел. 8-984-177-28-67. Ирина Егорова.

Открытие первенства города по вольной борьбе. Спортивный комплекс «Галактика», ул. Чехова, 20а. 11:00. Информация по тел. 47-02-83. Гумовский Михаил Петрович.

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка («ракушка») в городском парке отдыха «Динамо». 17:00-19:00.

Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Острые кишечные инфекции». От входа в краевой музей им. Гродекова. 11:00-12:00. Информация по тел. 42-08-55. Дубина Денис Валерьевич.

Краснофлотский район. Торжественная церемония возложения цветов к памятникам и обелискам: памятнику рабочим завода № 179, погибшим в годы Великой Отечественной войны, обелиску морякам-амурцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, памятнику рабочим завода им. С.М. Кирова, мемориалу «Бронекатер-302», мемориалу «30 лет Победы», памятнику Советскому солдату. 10:30. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Краснофлотский район. Праздничный концерт, посвящённый 72-й годовщине со дня окончания Второй мировой войны. Центр народной культуры и досуга п. Березовка. 12:00. Информация по тел. 48-04-83. Кайгородова Людмила Михайловна.

Железнодорожный район. Митинг, посвящённый 72-й годовщине со дня окончания Второй мировой войны. Дом культуры поселка им. Горького. 10:00 Информация по тел. 29-82-45. Дехнич Ирина Владимировна.

Индустриальный район. Празднично-развлекательное мероприятие «Загадки школьного портфеля». Парк им. Гагарина. 14:00. Информация по тел. 40-88-97. Князева Мария Сергеевна.

Железнодорожный район. Церемония возложения цветов у мемориала рабочим завода им. Горького, погибшим в годы войны. Сквер перед Домом культуры им. Горького, ул. Жуковского, 4. 10:00. Информация по тел. 30-19-39. Глушакова Наталья Александровна.

Железнодорожный район. Церемония возложения цветов у мемориальной доски Герою Советского Союза В.И. Дончуку и выпускникам школы, погибшим в годы войны. Ул. Локомотивная, 12А. 10:00. Информация по тел. 30-19-39. Глушакова Наталья Александровна.

Железнодорожный район. Церемония возложения цветов у мемориала железнодорожникам, погибшим в годы войны. Дом культуры железнодорожников, ул. Клубная, 1. (время уточнять по телефону). Информация по тел. 30-19-39. Глушакова Наталья Александровна.

Железнодорожный район. Физкультурное мероприятие «Спортивные эстафеты» для детей 10-14 лет. Спортивный клуб им. Поддубного, ул. Костромская, 46Б. (время уточнять по телефону). Информация по тел. 47-02-83. Чебаков Илья Михайлович.

Железнодорожный район. Турнир по мини-футболу для детей 10-14 лет. Стадион школы № 27, ул. Воровского, 24. (время уточнять по телефону). Информация по тел. 47-02-83. Донец Виктор Михайлович.

3 сентября

Турнир по флорболу среди детей 10-13 лет. КСК «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 10:00. Информация по тел. 46-96-86. Юров Константин Геннадьевич.

Открытие чемпионата и первенства города по велоспорту-шоссе. Стадион «Энергия». 11:00. Информация по тел. 47-02-83. Гумовский Михаил Петрович.

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка («ракушка») в городском парке отдыха «Динамо». 17:00-19:00.

Железнодорожный район. Турнир по мини-футболу для детей 10-14 лет. Стадион школы № 76, ул. Костромская, 44. (время уточнять по телефону). Информация по тел. 47-02-83. Чебаков Илья Михайлович.

Индустриальный район. Концерт, посвящённый 72-й годовщине со дня окончания Второй мировой войны. Краевой дворец «Русь», ул. Герцена, 2. 12:00. Информация по тел. 40-90-46. Стрельникова Диана Евгеньевна.