Оперативная информация на 29 августа 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 3 пожара. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 9 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж, Солнечный район - озеро Хрустальное, г. Комсомольск-на-Амуре — центральная набережная).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

В большинстве рек края наблюдается колебание уровней. Остаются затоплены поймы рек Тунгуска, Кур на глубину 0,2-1,4 м. На Среднем Амуре в ближайшие 10 дней ожидается смещение паводков.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск небольшой дождь юго-западный 12-17 м/с от +9ºС до +11ºС от +13ºС до +15ºС Южные районы местами небольшие дожди юго-западный 10-15 м/с от +6ºС до +12ºС от +13ºС до +18ºС Центральные районы местами небольшие дожди юго-западный 6-17 м/с от +1ºС до +15ºС от +8ºС до +18ºС Северные районы местами сильные дожди северо-восточный 10-25 м/с от +6ºС до +15ºС от +11ºС до +17ºС

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток в зоне контроля действующих природных пожаров нет.

20.08.2017 в 06.50 в жилом многоквартирном доме г. Хабаровска по ул. Бондаря, 9-а, 4 подъезд, 8 этаж произошёл хлопок газо-воздушной смеси. Из здания самостоятельно вышли 105 чел., из них 26 детей. В результате взрыва разрушены межкомнатные перегородки и выбиты остекления в квартирах №№ 151, 152. Проведено обследование несущих конструкций здания специалистами проектно-экспертного института, составлен акт обследования. Обнаружены повреждения 2-х несущих плит перекрытия между 8-м и 9-м этажами, появилась трещина между наружной стеной и стеной лоджии, трещины в несущей стене между кухней и лестничной клеткой. По родственникам и знакомым размещено 22 человека, из них 3 детей, проживающих в пострадавшем подъезде с 7 по 10 этаж. В квартиры с 1-го по 6-й этаж вернулись жильцы. Идет подготовка к восстановительным работам.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112