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За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 3 пожара. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 9 мест массового отдыха людей у воды:  (г.  Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж, Солнечный район - озеро Хрустальное, г. Комсомольск-на-Амуре — центральная набережная).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

В большинстве рек края наблюдается колебание уровней. Остаются затоплены поймы рек Тунгуска, Кур на глубину 0,2-1,4 м. На Среднем Амуре в ближайшие 10 дней ожидается смещение паводков.

 

Административные районы

Осадки

Ветер

 Температура

ночью

днем

Хабаровск

небольшой дождь

юго-западный 12-17 м/с

от +9ºС до +11ºС

от +13ºС до +15ºС

Южные районы

местами небольшие дожди

юго-западный 10-15 м/с

от +6ºС до +12ºС

от +13ºС до +18ºС

Центральные районы

 

местами небольшие дожди

 

 

юго-западный 6-17 м/с

 

от +1ºС до +15ºС

от +8ºС до +18ºС

Северные районы

местами сильные дожди

 

северо-восточный 10-25 м/с

 

от +6ºС до +15ºС

от +11ºС до +17ºС

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу   минувших суток в зоне контроля действующих природных пожаров нет.

20.08.2017 в 06.50 в жилом многоквартирном доме г. Хабаровска по ул. Бондаря, 9-а, 4 подъезд, 8 этаж произошёл хлопок газо-воздушной смеси. Из здания самостоятельно вышли 105 чел., из них 26 детей. В результате взрыва разрушены межкомнатные перегородки и выбиты остекления в квартирах №№ 151, 152. Проведено обследование несущих конструкций здания специалистами проектно-экспертного института, составлен акт обследования. Обнаружены повреждения 2-х несущих плит перекрытия между 8-м и 9-м этажами, появилась трещина между наружной стеной и стеной лоджии, трещины в несущей стене между кухней и лестничной клеткой. По родственникам и знакомым размещено 22 человека, из них 3 детей, проживающих в пострадавшем подъезде с 7 по 10 этаж. В квартиры с 1-го по 6-й этаж вернулись жильцы. Идет подготовка к восстановительным работам.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112

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