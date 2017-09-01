План основных мероприятий города Хабаровска на 2 и 3 сентября 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 2 и 3 сентября 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

2 сентября

Митинг учащихся образовательных учреждений, посвящённый 72-й годовщине со дня окончания Второй мировой войны, старт городского смотра патриотической работы образовательных организаций «Во славу отцов и Отечества!». Площадь «Город воинской славы». 10:00.

Возложение цветов к памятнику маршалу Советского Союза А.М. Василевскому, посвящённое 72-й годовщине окончания Второй мировой войны. Парковая зона стадиона им. Ленина. 11:15.

Праздник для школьников «Мой город – мой выбор». Площадь перед СЗК «Платинум арена». 12:00. Информация по тел. 30-21-29. Тулина Эвелина Викторовна.

Акция «Дальневосточная Победа», посвящённая 72-й годовщине со дня окончания Второй мировой войны. В программе: концерт, работа тематических площадок, различные мастер-классы, полевая кухня. Площадь имени Ленина. С 15:00 до 18:00.

Танцевальная акция «Победный вальс». Площадь «Город воинской славы». 18:30.

Акция «Велоночь», посвящённая 72-й годовщине со дня окончания Второй мировой войны. Место сбора участников – центральный вход у Тихоокеанского государственного университета, ул. Тихоокеанская, 136. 20:00. Информация по тел. 8-984-177-28-67. Ирина Егорова.

Открытие первенства города по вольной борьбе. Спортивный комплекс «Галактика», ул. Чехова, 20а. 11:00. Информация по тел. 47-02-83. Гумовский Михаил Петрович.

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка («ракушка») в городском парке отдыха «Динамо». 17:00-19:00.

Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Острые кишечные инфекции». От входа в краевой музей им. Гродекова. 11:00-12:00. Информация по тел. 42-08-55. Дубина Денис Валерьевич.

Краснофлотский район. Торжественная церемония возложения цветов к памятникам и обелискам: памятнику рабочим завода № 179, погибшим в годы Великой Отечественной войны, обелиску морякам-амурцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, памятнику рабочим завода им. С.М. Кирова, мемориалу «Бронекатер-302», мемориалу «30 лет Победы», памятнику Советскому солдату. 10:30. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Краснофлотский район. Праздничный концерт, посвящённый 72-й годовщине со дня окончания Второй мировой войны. Центр народной культуры и досуга п. Березовка. 12:00. Информация по тел. 48-04-83. Кайгородова Людмила Михайловна.

Железнодорожный район. Митинг, посвящённый 72-й годовщине со дня окончания Второй мировой войны. Дом культуры поселка им. Горького. 10:00 Информация по тел. 29-82-45. Дехнич Ирина Владимировна.

Индустриальный район. Празднично-развлекательное мероприятие «Загадки школьного портфеля». Парк им. Гагарина. 14:00. Информация по тел. 40-88-97. Князева Мария Сергеевна.

Железнодорожный район. Церемония возложения цветов у мемориала рабочим завода им. Горького, погибшим в годы войны. Сквер перед Домом культуры им. Горького, ул. Жуковского, 4. 10:00. Информация по тел. 30-19-39. Глушакова Наталья Александровна.

Железнодорожный район. Церемония возложения цветов у мемориальной доски Герою Советского Союза В.И. Дончуку и выпускникам школы, погибшим в годы войны. Ул. Локомотивная, 12А. 10:00. Информация по тел. 30-19-39. Глушакова Наталья Александровна.

Железнодорожный район. Церемония возложения цветов у мемориала железнодорожникам, погибшим в годы войны. Дом культуры железнодорожников, ул. Клубная, 1. (время уточнять по телефону). Информация по тел. 30-19-39. Глушакова Наталья Александровна.

Железнодорожный район. Физкультурное мероприятие «Спортивные эстафеты» для детей 10-14 лет. Спортивный клуб им. Поддубного, ул. Костромская, 46Б. (время уточнять по телефону). Информация по тел. 47-02-83. Чебаков Илья Михайлович.

Железнодорожный район. Турнир по мини-футболу для детей 10-14 лет. Стадион школы № 27, ул. Воровского, 24. (время уточнять по телефону). Информация по тел. 47-02-83. Донец Виктор Михайлович.

3 сентября

Турнир по флорболу среди детей 10-13 лет. КСК «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 10:00. Информация по тел. 46-96-86. Юров Константин Геннадьевич.

Открытие чемпионата и первенства города по велоспорту-шоссе. Стадион «Энергия». 11:00. Информация по тел. 47-02-83. Гумовский Михаил Петрович.

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка («ракушка») в городском парке отдыха «Динамо». 17:00-19:00.

Железнодорожный район. Турнир по мини-футболу для детей 10-14 лет. Стадион школы № 76, ул. Костромская, 44. (время уточнять по телефону). Информация по тел. 47-02-83. Чебаков Илья Михайлович.

Индустриальный район. Концерт, посвящённый 72-й годовщине со дня окончания Второй мировой войны. Краевой дворец «Русь», ул. Герцена, 2. 12:00. Информация по тел. 40-90-46. Стрельникова Диана Евгеньевна.