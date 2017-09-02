План основных мероприятий города Хабаровска с 4 по 10 сентября 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 4 по 10 сентября 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

4 сентября

Мэрия. Заседание штаба по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 гг. Малый зал № 2. 17:00.

Краснофлотский район. Митинг, посвящённый годовщине со дня окончания Второй мировой войны. Территория Тихоокеанского государственного университета у мемориала «30 лет Победы», ул. Тихоокеанская, 136. 13:30. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Краснофлотский район. Приём граждан по вопросам оформления земельных участков. Ул. Руднева, 41. Каб. №№18, 19. С 9:00 до 18:00. Информация по тел. 79-07-30. Гнатишин Станислав Александрович.

5 сентября

Железнодорожный район. Приём граждан по вопросам землепользования. Комитет по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а, каб. №№ 9,10. 9:00-18:00. Информация по тел. 30-12-98. Кулакова Олеся Викторовна.

Центральный район. Приём граждан по вопросам перепланировки жилого помещения. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 14:00-18:00. Информация по тел. 40-89-28. Анисифорова Наталья Алексеевна.

6 сентября

Краснофлотский район. Блицтурнир по мини-футболу «Осенний тайм» среди сборных команд образовательных организаций. Спортивная площадка парка Дома офицеров флота. 14:00. Информация по тел. 79-07-48. Инкин Николай Петрович.

7 сентября

Центральный район. Объезд дворовых территорий, на которых ведутся работы по благоустройству. Территория района. (время и место уточнять по телефону). Информация по тел. 32-93-63. Комова Ольга Викторовна.

8 сентября

Центральный район. Подведение итогов летней трудовой четверти отрядов старшеклассников. Актовый зал комитета по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 16:00. Информация по тел. 32-71-46. Покорная Наталья Андреевна.

Центральный район. Проведение рейда «Бродяга» совместно с УМВД России по г. Хабаровску для выявления подростков, занимающихся бродяжничеством и не приступивших к учёбе. Территория района. (место и время уточнять по телефону). Информация по тел. 40-89-22. Левченко Ирина Александровна.

Кировский район. Товарищеские встречи по футболу «Осенний тайм». КСК «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 14:00. Информация по тел. 41-95-19. Авраменко Ирина Владимировна.

Железнодорожный район. Праздник двора «Золотая осень», концертно-игровая программа для жителей микрорайона. Жилмассив посёлка им. Горького, ул. Жуковского, 4. 17:00. Информация по тел. 29-82-45. Дехнич Ирина Владимировна.

9 сентября

Единый день тестирования в рамках выполнения нормативов комплекса ГТО. Стадион «Юность», ул. Королёва, 4г. 10:00-14:00. Информация по тел. 40-89-66. Шульга Вадим Александрович.

Открытый чемпионат города по бадминтону. СК «Южный», пер. Производственный, 2А. 10:00. Информация по тел. 47-02-83. Гумовский Михаил Петрович.

Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Профилактика клещевого энцефалита». От входа городской парк им. Гагарина. 11:00-12:00. Информация по тел. 42-08-55. Дубина Денис Валерьевич.

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка («ракушка») в городском парке отдыха «Динамо». 17:00-19:00.

Кировский район. Ярмарка «Золотая осень» на жилмассиве ул. Шелеста. Школа № 16, ул. Шелеста, 73в. 11:00. Информация по тел. 41-95-15. Капустина Марина Сергеевна.

Кировский район. Туристический праздник на жилмассиве «Рыбак». Школа № 51, ул. Тихоокеанская, 115. 11:00. Информация по тел. 41-95-15. Капустина Марина Сергеевна.

10 сентября

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка («ракушка») в городском парке отдыха «Динамо». 17:00-19:00.

Награждение победителей и призёров открытого чемпионата города по бадминтону. СК «Южный», пер. Производственный, 2А. 16:00. Информация по тел. 47-02-83. Гумовский Михаил Петрович.

Центральный район. Фестиваль боевых искусств. Сцена нижнего городского пруда со стороны ул. Пушкина. 15:00. Информация по тел. 40-89-15; 40-89-42; 32-71-46.