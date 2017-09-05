В Хабаровске стартовал сезон вакцинации от гриппа

Поликлиники города ждут хабаровчан, желающих пройти противовирусную профилактику, с распростертыми объятиями: вакцины хватит всем, ее стратегические запасы уже заполнили медицинские склады дальневосточной столицы и поступили во все поликлиники. Об этом рассказала консультант отдела городского управления здравоохранения Татьяна Захарова.

Она отметила, что ежегодная кампания по вакцинации жителей Хабаровска от этого опасного вирусного заболевания традиционно началась в День знаний и завершится 1 ноября. За это время медикам предстоит успеть привить более 46% жителей города: по уточненному плану – порядка 223,5 тысячи взрослых и немногим более 60 тысяч детей. Задача – на уровне прошлого года: в 2016-м прививки получили 288 тысяч горожан.

«Поликлиники города приглашают к себе на вакцинацию всех. Более того, некоторые даже начали выездную кампанию: вчера городская поликлиника №3 развернула на городских прудах свой передвижной пункт: получить дозу спасительной вакцины можно было в передвижном прививочном центре. Этой возможностью воспользовались 65 человек. Аналогичные методы в своей работе ежегодно используют и другие медучреждения: поликлиники №11 и «Вивея», например», - рассказала Татьяна Захарова и подчеркнула, что для того, чтобы привиться, всем желающим достаточно обратиться в поликлинику по месту жительства: вакцинация везде будет проводиться БЕСПЛАТНО.

«Чтобы массово вакцинировать персонал предприятий, учреждений и организаций города, медики готовы приехать к ним сами и провести вакцинацию по месту работы людей, однако, для организации такого выезда нужно, чтобы в каждом трудовом коллективе нашлось не менее 30 желающих сделать прививку: тогда можно подать заявку в ближайшую к предприятию поликлинику. Посылать медицинскую бригаду к меньшему числу работников нерентабельно. Воспитанники детских садов, учащиеся средне-специальных и высших учебных заведений получат прививки на местах – детей, начиная с младенцев 6-месячного возраста, мы всегда прививаем в первую очередь», - сказала Захарова.

Как уже сообщалось ранее, вместе с ребятней в числе первоочередных кандидатов на получение прививки - люди старше 60 лет, лица, страдающие хроническими заболеваниями, беременные женщины, педагоги, медицинские работники, водители и кондукторы общественного транспорта, сотрудники торговли и общепита, представители птице- и свиноводческих хозяйств.

Прививают жителей краевого центра российским препаратом «Совигрипп»: очень качественная вакцина с высокой степенью очистки, включающая в себя антитела к вирусам гриппа типа «А» и «В», приход которых ожидается в зимнем сезоне 2016-2017, а также – к высокопатогенному гриппу, который в последние годы постоянно заносится к нам из Китая.

Также в ее состав входит «Полиоксидоний» – мощный иммуномодулирующий компонент. Вакцина легко переносится привитыми и практически не дает побочных эффектов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.