Оперативная информация на 6 сентября 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 4 пожара. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 9 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж, Солнечный район - озеро Хрустальное, г. Комсомольск-на-Амуре — центральная набережная).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

На реках края отмечается колебание уровней. Вода растет в Куре, Тунгуске, Амгуне. Затоплены поймы этих рек.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск местами дожди западный 6-11 м/с от +15ºС до +17ºС от +21ºС до +23ºС Южные районы местами небольшие дожди юго-западный 8-13 м/с от от +14ºС до +19ºС от +20ºС до +23ºС Центральные районы местами небольшие дожди юго-западный 6-14 м/с от +6ºС до +17ºС от +20ºС до +23ºС Северные районы местами небольшие дожди южный 5-14 м/с от +7ºС до +15ºС от +12ºС до +25ºС

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