Логистический почтовый центр в Хабаровске начнут строить в 2018 году

Строительство логистического почтового центра пропускной способностью свыше 270 млн почтовых отправлений в год в хабаровском аэропорту начнется в 2018 году, сообщает во вторник пресс-служба дальневосточного офиса компании "Почта России".

Более точные сроки начала строительных работ по этому проекту в пресс-службе уточнить затруднились.

Отмечается, что проект логистического почтового центра в аэропорту Хабаровска является одним из ключевых для Почты России в плане развития предприятия на Дальнем Востоке. Площадку строительства центра посетил в рамках визита в регион генеральный директор Почты России Николай Подгузов. Он встретился с председателем совета директоров ОАО "Хабаровский аэропорт" Константином Басюком для обсуждения основных этапов реализации проекта.

"Проект "Почты России" органично вписывается в концепцию создания крупного транспортно-логистического узла на территории аэропорта. Строительство центра "Почты России" и комплексное развитие аэропорта Хабаровска хорошо синхронизированы по целям и срокам. Уверен, что сотрудничество с "Почтой России", успешная реализация наших планов будут способствовать раскрытию транзитного потенциала аэропорта, города и Хабаровского краям", - отметил К.Басюк, слова которого приводит пресс-служба.

Сообщается, что логистический центр будет обрабатывать внутрироссийскую и международную почту. Центр позволит оптимизировать почтовые маршруты, увеличить скорость доставки, повысить надежность и сохранность пересылки. С его вводом в Хабаровском крае будет создано, по меньшей мере, около 800 новых высокотехнологичных рабочих мест.

Отмечается также, что помимо реализации проекта строительства логистического центра в Хабаровске, Почта России работает над модернизацией почтовой сети Дальнего Востока. В мае в Хабаровске открылось первое в дальневосточном регионе отделение почтовой связи нового формата с электронной очередью, терминалами самостоятельной упаковки посылок и другим оборудованием, а также с возможностью забрать посылку в любой момент. До конца года планируется открыть еще 14 таких отделений почтовой связи.

О планах строительства логистического почтового центра в Хабаровске сообщалось еще в 2014 году. Тогда ввод объекта в эксплуатацию намечался на 2017 год. Затем сообщалось, что в 2017 году только начнутся строительные работы по этому объекту. "Интерфакс-Дальний Восток"