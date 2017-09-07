Информация городской диспетчерской службы на 7 сентября 2017

По состоянию на 7.00 часов 7 сентября в Хабаровске нет отключений холодного водоснабжения. В связи с остановкой теплофикации ХТЭЦ №1, с 1 по 10 сентября 2017 года горячее водоснабжение не будет осуществляться в 1682 жилых домах, 53 лечебных заведениях, 99 объектах образования в Центральном, Железнодорожном и Индустриальном районах. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Газом заправлено 8 ГРУ или 14,57 тонны топлива. В городе не работает 34 лифта.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 177, а ночью – 9 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 78,62 кубометра мусора.

За нарушение правил парковки эвакуировано 20 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 39 ДТП, зафиксирован 1 пожар, на пульт «03» поступило 609 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 653 единицы транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус, 590 автобусов.