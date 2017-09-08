План основных мероприятий города Хабаровска на 9 и 10 сентября 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 9 и 10 сентября 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

9 сентября

Единый день тестирования в рамках выполнения нормативов комплекса ГТО. Стадион «Юность», ул. Королёва, 4г. 10:00-14:00. Информация по тел. 40-89-66. Шульга Вадим Александрович.

Открытый чемпионат города по бадминтону. СК «Южный», пер. Производственный, 2А. 10:00. Информация по тел. 47-02-83. Гумовский Михаил Петрович.

Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Профилактика клещевого энцефалита». От входа городской парк им. Гагарина. 11:00-12:00. Информация по тел. 42-08-55. Дубина Денис Валерьевич.

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка («ракушка») в городском парке отдыха «Динамо». 17:00-19:00.

Кировский район. Ярмарка «Золотая осень» на жилмассиве ул. Шелеста. Школа № 16, ул. Шелеста, 73в. 11:00. Информация по тел. 41-95-15. Капустина Марина Сергеевна.

Кировский район. Туристический праздник на жилмассиве «Рыбак». Школа № 51, ул. Тихоокеанская, 115. 11:00. Информация по тел. 41-95-15. Капустина Марина Сергеевна.

10 сентября

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка («ракушка») в городском парке отдыха «Динамо». 17:00-19:00.

Награждение победителей и призёров открытого чемпионата города по бадминтону. СК «Южный», пер. Производственный, 2А. 16:00. Информация по тел. 47-02-83. Гумовский Михаил Петрович.

Центральный район. Фестиваль боевых искусств. Сцена нижнего городского пруда со стороны ул. Пушкина. 15:00. Информация по тел. 40-89-15; 40-89-42; 32-71-46.