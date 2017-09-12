Информация городской диспетчерской службы на 12 сентября 2017

С 1 по 10 сентября 2017 года остановится теплофикация ХТЭЦ №1, с 11 по 15 сентября 2017 года будут проводиться гидравлические испытания трубопроводов Хабаровских тепловых сетей зоны ТЭЦ №1. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

В этот период под отключение попадут 1682 жилых домов + 53 лечебных заведения + 99 социальных объектов, в том числе:

Центральный район - 160 жилых домов;

Железнодорожный район - 225 жилых домов;

Индустриальный район - 1297 жилых домов.

Согласно утвержденному графику, с 11 по 15 сентября 2017 года остановлена теплофикации котельной в Волочаевском городке. Всего под отключение попадает 6 жилых домов по улице Подгаева.

Из-за порывов холодная вода отключена в двух домах по адресу улица Синельникова, 3, Панькова, 11. В Хабаровске не работает 32 лифта.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 197 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 11 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 96,5 кубометра мусора, смета, грунта.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 31 ДТП, зафиксировано 5 возгораний, на пульт «03» поступило 692 вызова. Сегодня утром на маршруты вышла 653 единицы общественного транспорта: 41 трамвай, 21 троллейбус и 591 автобус.