Оперативная информация на 12 сентября 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 5 пожара. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 9 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж, Солнечный район - озеро Хрустальное, г. Комсомольск-на-Амуре — центральная набережная).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

На реках края отмечается колебание уровней. Вода растет в Верхнем, Среднем Амуре, Куре, Тунгуске, Амгуни. Гребень Амурского паводка смещается в Амурской области. Затоплены поймы рек Кур, Тунгуска, Нимелен.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск местами дожди северо-восточный 6-11 м/с от +9ºС до +11ºС от +13ºС до +15ºС Южные районы местами сильные дожди северо-восточный 6-11 м/с от от +8ºС до +13ºС от +13ºС до +18ºС Центральные районы дожди северо-восточный 5-11 м/с от +4ºС до +11ºС от +12ºС до +19ºС Северные районы без осадков северо-восточный 5-11 м/с от +3ºС до +10ºС от +8ºС до +18ºС

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