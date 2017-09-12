Не все жители Хабаровского края получат налоговые уведомления на уплату имущественных налогов на бумаге

Граждане, зарегистрированные в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России, пользователи данного сервиса получат сводные налоговые уведомления на уплату транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц за 2016 год в электронной форме. Почтовым отправлением такие документы направляться не будут.

Чтобы налоговое уведомление было продублировано на бумажном носителе и направлено по почте, необходимо направить в адрес налогового органа «Уведомление о необходимости направления документа на бумажном носителе» любым способом: лично (через представителя) или по почте на бумажном носителе, либо в электронной форме с использованием личного кабинета налогоплательщика.

Не получат единые налоговые уведомления и те граждане, у которых сумма налогов окажется менее 100 рублей. Это означает, что оплатить имущественные налоги придется позже, когда суммируется суммы за ранее неоплаченные налоги.

Напоминаем, что срок уплаты транспортного налога, земельного налога и налога на имущество физических лиц единый для всей территории РФ - 1 декабря 2017 года.

Чтобы не допустить образования задолженности в связи с неуплатой налогов, рекомендуем гражданам произвести оплату заблаговременно и исполнить свои налоговые обязательства.

Обращаем внимание, что c 1 октября 2017 года пени за просрочку налоговых платежей будут начисляться по новым правилам. Такие изменения были внесены Федеральным законом от 30.11.2016 г. № 401-ФЗ в пункт 4 статьи 75 НК РФ. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Управления ФНС России по Хабаровскому краю.