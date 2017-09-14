Основное время матча завершились со счетом 2:2, при этом хозяевам пришлось отыгрываться со счета 0:2. В серии буллитов победу ЦСКА принес Андрей Кузьменко. Для московского клуба эта победа стала девятой подряд.
"Амур" – ЦСКА – 2:3 Б (0:1, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)
Шайбы забросили:
0:1 Бурдасов, 04:53
0:2 Ничушкин (Марченко, Блажиевский), 26:59
1:2 Влад. Ушенин (Горшков, Кондратьев), 33:24, ГБ
2:2 Вяч. Ушенин (Горшков, Кондратьев), 55:36, ГБ
2:3 Кузьменко Андрей
Вратари: Метсола – Сорокин
Статистика матча: Броски: 58-53 ; Броски в створ: 33-27 ; Голы: 2-2 ; Вбрасывания: 32-32 ; Блокированные броски: 11-11 ; Силовые приемы: 22-21 ; Фол против игрока: 3-3 ; Штраф: 10-14. allhockey.ru