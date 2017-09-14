Основное время матча завершились со счетом 2:2, при этом хозяевам пришлось отыгрываться со счета 0:2. В серии буллитов победу ЦСКА принес Андрей Кузьменко. Для московского клуба эта победа стала девятой подряд.

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