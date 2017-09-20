Специалисты Управления Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю готовы ответить на вопросы налогоплательщиков в рамках телефонного информирования. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Управления ФНС России по Хабаровскому краю.
«Горячие линии» будут проводиться по темам:
1. «Имущественные налоги физических лиц. Порядок расчета. Льготы. Сроки уплаты», тел. +7 (4212) 97-23-73.
2. «Страховые взносы. Порядок исчисления и уплаты. Последствия для нарушителей», тел. +7 (4212) 97-41-01.
Звонить по телефонам «Горячей линии» можно еженедельно по четвергам с 10.30 до 12.00.