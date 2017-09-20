В Хабаровском крае начала работу новая прокуратура

В Хабаровском крае начала работу Амурская Бассейновая природоохранная прокуратура (АБПП). Как в пресс-службе нового ведомства, сфера деятельности АБПП распространяется в пределах бассейна реки Амур и охватывает территорию Забайкальского, Приморского, Хабаровского краёв, Амурской области и ЕАО.

В ее состав входят семь межрайонных природоохранных прокуратур – Биробиджанская, Благовещенская, Владивостокская, Комсомольская-на-Амуре, Николаевская-на-Амуре, Хабаровская и Читинская. Исполняет обязанности Амурского бассейнового природоохранного прокурора старший советник юстиции Александр Петрович Саблин.

- Наша задача – надзор за исполнением законов об охране природы, соблюдением прав граждан на благоприятную окружающую среду органами исполнительной власти и местного самоуправления, а также коммерческими и некоммерческими организациями, - сказала старший помощник начальника пресс-службы АБПП Анна Исаева.

По ее словам, под особым контролем ведомства - соблюдение прав коренных малочисленных народов, обеспечение их традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности.

На эту тему 22 сентября с 9.00 до 18.00 пройдет «горячая линия» по телефону 8 (4212) 32-36-39. todaykhv.ru