В Хабаровском крае стартует конкурс «ЭкоЛидер»

Ежегодный экологический конкурс «ЭкоЛидер» пройдет в Хабаровском крае. Он призван привлечь внимание граждан к проблемам экологии, выявить наиболее эффективные подходы к организации природоохранной деятельности и способствовать их широкому распространению. Прием заявок на участие начнется с 1 октября.

Как сообщили в министерстве природных ресурсов края, свои проекты могут представить индивидуальные предприниматели, юридические лица, отдельные граждане, а также администрации городских округов и районов, реализующие проекты и программы экологической направленности. Работы будут оцениваться в следующих категориях: «Муниципальное образование», «Крупное предприятие», «Предприятие среднего и малого бизнеса», «Учреждение, организация», «Образовательное учреждение», «Средство массовой информации», «Энтузиаст», «Профи», «Сохраним амурского тигра».

К заявке необходимо приложить один проект, направленный на улучшение здоровья и экологического благополучия населения или связанный с научными исследованиями, опытно-конструкторскими разработками, инновационными технологиями в области охраны окружающей среды и рационального освоения природных ресурсов, экологическим образованием и просвещением.

Победителей определят в каждой категории. Кроме того, конкурсная комиссия имеет право учредить специальные номинации в зависимости от поданных заявок и наградить отличившихся специальным дипломом.

Заявки принимаются по адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23а, каб. 414. Прием заявок проводится с понедельника по пятницу с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов. Информация по телефонам: (4212) 47-39-25, 47-39-26.

Напомним, конкурс «ЭкоЛидер» проходит с 2007 года и уже стал популярным среди жителей края. Интересные проекты разрабатывают общественные экологические организации, молодежные объединения, учреждения культуры и образования. С каждым годом повышается активность предприятий по внедрению экологических технологий на производстве.