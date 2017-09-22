Деревообрабатывающий комплекс стоимостью 9 млрд руб. будет введён в Хабаровском крае в 2018 году

ООО "Азия Лес" (Хабаровск) планирует в 2018 году ввести лесопильно-деревообрабатывающий комплекс общей стоимостью порядка 9 млрд рублей в поселке Березовый Солнечного района Хабаровского края, сообщили в компании.

По словам руководителя дирекции стратегического планирования компании Ивана Ненуженко, в ноябре текущего года будет запущен первый завод комплекса. Завод уже построен, в настоящее время ведется пуско-наладка оборудования.

"Завод топливных гранул (пеллет) рассчитан на выпуск до 84 тыс. тонн продукции ежегодно. Ближайшие два года он будет работать примерно до 70% от мощности, а в полную силу (заработает - ИФ) - вместе с выходом на проектную мощность других производств деревообрабатывающего комплекса", - сказал И.Ненуженко. "Интерфакс-Дальний Восток"