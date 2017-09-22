План основных мероприятий города Хабаровска на 23 и 24 сентября 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 23 и 24 сентября 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

23 сентября

4-я городская спартакиада НКО и общественных организаций города (виды спорта: легкая атлетика (эстафета), дартс, уличный баскетбол, мини-футбол, комбинированная эстафета, тестирование в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»). Стадион «Юность», ул. Королева, 4г. 10.00. Информация по тел. 47-05-73. Гумовский Михаил Петрович.

Кубок мэра города по тхэквондо ВТФ с участием делегации спортсменов города Пучон (Республика Корея) (23-24 сентября). Туристический комплекс «Заимка». 10.00. Информация по тел. 47-05-73. Гумовский Михаил Петрович.

Городская акция «Ярмарка здоровья», в рамках муниципальной программы «Сохранение и укрепление здоровья на 2015-2020 гг.». Легкоатлетический манеж стадиона им. В.И. Ленина. 11.00-18.00. Информация по тел. 40-90-66. Царева Екатерина Владимировна.

Чемпионат города по ездовому спорту. Воронеж-1. 11.00. Информация по тел. 47-05-73. Гумовский Михаил Петрович.

Городской праздник «ТигроФест» - «День дальневосточного тигра», в рамках природоохранной акции «Сохраним хозяина дальневосточной тайги» (конкурс рисунков «Полосатый хозяин тайги», конкурс работ декоративно-прикладного искусства «Ваш выход, тигр», конкурс «Полосатый рейс» - флешмоб, конкурс стилизованных костюмов тигра «Тигриный подиум», литературный конкурс «Пишем о тигре, пишем для тигра», конкурс графического дизайна-логотип городского праздника «ТигроФест», мастер-классы, игровые площадки). Эстрадная площадка парковой зоны краевого парка им. Муравьева-Амурского. 12.00. Информация по тел.: 33-57-61, 8 924 205 63 36. Усовская Светлана Юрьевна.

Музейное мероприятие «Живая история», в рамках городской программы «Проведение цикла музейно-просветительских мероприятий для жителей города «Познаем народы России и мира», «Мой Хабаровск» (в программе проведение костюмированного постановочного поединка средневековых рыцарей (рыцарский турнир), открытие выставки «Живая история. Клубы исторических реконструкций», проведение бала – костюмированные танцевальные композиции, мастер-класс по обучению элементам средневековых танцев XVII – XIXвв., работа костюмированных аниматоров в подлинных костюмах 1940-х годов, демонстрация оружия времен Великой Отечественной войны, курсы военно-полевой жизни, мастер-классы по гончарному делу, концертная программа, игровой аттракцион «Монетный двор» по чеканке монет с символикой города Хабаровска и музея). Музей истории города Хабаровска, ул. Ленина, 85. 17.00-20.00. Информация по тел. 46-09-39. Герасимов Валерий Федорович.

Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Оздоровительная физическая культура». От входа в краевой музей им. Н.И. Гродекова. 11.00.

Кировский район. Акция «Субботник во дворе дома, где живет моя семья» на жилмассиве. Жилмассив, центр детского творчества «Радуга талантов», ул. Запарина, 127. 14.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Железнодорожный район. Турнир по настольному теннису для детей 10-14 лет. Спортивный клуб им. Поддубного, ул. Костромская, 46б. 18.00. Информация по тел. 47-02-83. Чебаков Илья Михайлович.

Железнодорожный район. Турнир по регби для детей 12-16 лет. Спортивная площадка, ул. Карла Маркса, 117. 18.00. Информация по тел. 47-02-83. Пугач Павел Владимирович.

24 сентября

Железнодорожный район. Физкультурное мероприятие выполнение норм ГТО войсковыми частями. Стадион «Локомотив», ул. Клубная, 30а. 10.00. Информация по тел. 40-88-02. Гумовская Оксана Анатольевна.