Циклон принесёт в Хабаровский край резкое похолодание

На Хабаровский край надвигается циклон с осадками и резким похолоданием. «Бабье лето» продержится в регионе еще максимум два дня.

- В понедельник и вторник ожидается теплая сентябрьская погода, с температурой выше нормы на три градуса, - рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева. – Днем воздух прогреется до 18-20 градусов, хотя ночью довольно прохладно - всего около 5 градусов тепла. С 27 сентября на территорию Хабаровского края смещается циклон с активными фронтальными разделами, поэтому мы ждем, что по всей территории региона пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. На севере ожидаются местами сильные осадки. Порывы ветра достигнут 10-17 м/с. А на побережье - до 23 м/с. Ночные температуры будут в пределах 3-8 градусов тепла, а днем из-за облачности и осадков воздух прогреется от 8 до 15 градусов. Затем, после прохождения циклона, на территорию Хабаровского края прогнозируется заход арктического воздуха. 28, 29 и 30 сентября будет достаточно холодно. Ночью в пределах одного градуса тепла. Днем тоже воздух прогреется не сильно – до 8-13 градусов.

В Хабаровске дела с погодой обстоят примерно также, как и на остальной территории региона. Два теплых дня с последующей плохой погодой.

- 27 сентября в городе пройдет дождь, ветер будет дуть юго-западный до 10-15 м/с. 28, 29 и 30 без существенных осадков. Ночью будет в пределах 1-3 градуса тепла и дневные температуры ожидаются до 9-11 градусов тепла, - говорит Галина Брынцева. - Циклон кратковременный, начало октября холодным не будет, так как по прогнозам придет повышение температур. todaykhv.ru