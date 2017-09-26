Информация городской диспетчерской службы на 26 сентября 2017

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 26 сентября из-за порывов без горячей воды остаются дома и социальные объекты по адресу: ул. Малиновского, 23; пер. Фабричный, 21, 23, 25; ул. Ким Ю Чена, 26; ул. Петра Комарова, 12, 8, 6, 2; ул. Карла Маркса, 49, 45, 43; ул. Фрунзе, 121; ул. Ленинградская, 77; ул. Олега Кошевого, 7; ул. Краснореченская, 181, 181а, 177, 179; ул. Фрунзе, 119. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Отключений холодной воды нет. В городе не работает 29 лифтов.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 196единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 8 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 99,3 кубометра мусора, смета, грунта.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 65 ДТП, зафиксировано 5 возгораний, на пульт «03» поступило 767 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 644 единицы общественного транспорта: 42 трамвая, 20 троллейбусов и 582 автобуса.