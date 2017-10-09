За прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло. На контроле чрезвычайных ситуаций нет. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Пожары в населенных пунктах. За прошедшие сутки в населенных пунктах зарегистрировано пожаров – 19 (АППГ – 19), в жилом секторе – 18 (АППГ – 13), на производственных объектах – нет (АППГ – нет), на прочих объектах – 1 (АППГ- 6). Погибший – 1 (АППГ – нет), травмированных – нет (АППГ – нет), спасенных – нет (АППГ – нет), эвакуированных – нет (АППГ – нет).
На территории Хабаровского края действующих природных пожаров нет.
Гидрометеорологическая обстановка на территории края.
|
Административные районы
|
Осадки
|
Ветер
|
Температура
|
ночью
|
днем
|
небольшой дождь
|
западный 3-5 м/с
|
от +2ºС до +5ºС
|
от +10ºС до +12ºС
|
Южные районы
|
местами небольшие осадки
|
западный 7-12 м/с
|
от +1ºС до +6ºС
|
от +9ºС до +14ºС
|
Центральные районы
|
без существенных осадков
(Советско-Гаванский, Ванинский р-ны – ночью осадки, днем местами небольшие осадки)
|
западный 4-14 м/с
|
от -5ºС до +6ºС
|
от +4ºС до +13ºС
|
Северные районы
|
без существенных осадков
|
западный,
северо-западный 4-12 м/с
|
от -6ºС до +2ºС
|
от +2ºС до +13ºС
Гидрологическая обстановка. Все реки края в коренных берегах. Преобладает спад уровней воды.
На Амуре у г. Хабаровска в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 5-10 см.
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. Отопительный сезон начат:
- полностью в 13 МО и 1 ГО: г.о. Комсомольск-на-Амуре, им. Лазо, Солнечном, Верхнебуреинском, Нанайском, Вяземском, Николаевском, Комсомольском, Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском, Ульчском, Охотском, Хабаровском, им.П.Осипенко районах;
- частично в 4 МО и 1 ГО: г. Хабаровск, Амурском, Бикинском, Ванинском, Советско-Гаванском районах.
Санитарно-эпидемиологическая и радиационная обстановка в норме.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения – 112.