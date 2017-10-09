Оперативная информация на 9 октября 2017 года от администрации Хабаровского края

За прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло. На контроле чрезвычайных ситуаций нет. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Пожары в населенных пунктах. За прошедшие сутки в населенных пунктах зарегистрировано пожаров – 19 (АППГ – 19), в жилом секторе – 18 (АППГ – 13), на производственных объектах – нет (АППГ – нет), на прочих объектах – 1 (АППГ- 6). Погибший – 1 (АППГ – нет), травмированных – нет (АППГ – нет), спасенных – нет (АППГ – нет), эвакуированных – нет (АППГ – нет).

На территории Хабаровского края действующих природных пожаров нет.

Гидрометеорологическая обстановка на территории края.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск небольшой дождь западный 3-5 м/с от +2ºС до +5ºС от +10ºС до +12ºС Южные районы местами небольшие осадки западный 7-12 м/с от +1ºС до +6ºС от +9ºС до +14ºС Центральные районы без существенных осадков (Советско-Гаванский, Ванинский р-ны – ночью осадки, днем местами небольшие осадки) западный 4-14 м/с от -5ºС до +6ºС от +4ºС до +13ºС Северные районы без существенных осадков западный, северо-западный 4-12 м/с от -6ºС до +2ºС от +2ºС до +13ºС

Гидрологическая обстановка. Все реки края в коренных берегах. Преобладает спад уровней воды.

На Амуре у г. Хабаровска в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 5-10 см.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. Отопительный сезон начат:

- полностью в 13 МО и 1 ГО: г.о. Комсомольск-на-Амуре, им. Лазо, Солнечном, Верхнебуреинском, Нанайском, Вяземском, Николаевском, Комсомольском, Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском, Ульчском, Охотском, Хабаровском, им.П.Осипенко районах;

- частично в 4 МО и 1 ГО: г. Хабаровск, Амурском, Бикинском, Ванинском, Советско-Гаванском районах.

Санитарно-эпидемиологическая и радиационная обстановка в норме.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения – 112.