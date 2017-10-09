Более 19 тысяч человек в Хабаровском крае, получили помощь в рамках акции «Помоги собраться в школу»

В Хабаровском крае подвели итоги ежегодной региональной акции «Помоги собраться в школу». Начиная с июля, власти и жители собирали средства и вещи детям из малоимущих детей. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Как сообщили в министерстве социальной защиты населения края, в этом году воспользоваться помощью смогли 19 478 человек. В пункты сбора и выдачи вещей неравнодушные жители приносили канцелярские принадлежности, школьную форму, обувь, наборы для творчества, рюкзаки. Вся гуманитарная помощь сортировалась и оперативно передавалась в малоимущие семьи, чтобы они успели подготовить детей к началу нового учебного года.

По итогам акции общая сумма помощи составила около 32 млн. рублей. Из краевого бюджета на выплаты, связанные с подготовкой к школе, было направлено 11 млн. рублей. Также средства собрали неравнодушные жители, различные организации и учреждения. На 2,4 млн. рублей оказана помощь из средств, поступивших в виде пожертвований.

«Во время акции работала телефонная «горячая линия». Люди активно звонили со всех районов края, интересовались, какую помощь они могут оказать, - отметила начальник отдела по проблемам семьи и детей министерства Наталья Меньшикова. – Благотворительная акция уже стала традиционной. Ежегодно помощь получают более 20 тысяч детей».

Отметим, оказание помощи нуждающимся семьям с детьми находится на постоянном контроле у Губернатора и Правительства края. «Помоги собраться в школу» - не единственная в регионе благотворительная акция. Завтра стартует другая акция - «От теплого сердца», в рамках которого неравнодушные жители края помогут собрать теплые вещи. Дополнительную информацию можно получить по телефону: (4212) 32-62-49. Звонки принимаются в рабочие дни с 09.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).