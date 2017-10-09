План основных мероприятий города Хабаровска на 10 октября

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 10 октября 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

10 октября

Мэрия. Заседание постоянных депутатских комитетов Хабаровской городской Думы. Комитет по социальным вопросам – малый зал, №1, 9.00. Комитет по городскому хозяйству – большой зал, 09.00. Комитет по бюджету, финансам и экономическому развитию – большой зал, 11.30. Комитет по местному самоуправлению – малый зал №1, 11.30. Выездное заседание комитета по местному самоуправлению в городской ресурсный центр некоммерческих организаций (ул. Ленинградская, 30) с целью изучения материально-технического оснащения Центра, стоящих перед центром задач и перспективы. 11.50.

Центральный район. Прием жителей района в центре по работе с населением. Центра работы с населением «Содружество», ул. Пушкина, 60. 14.00. Информация по тел. 32-93-63. Комова Ольга Викторовна.

Железнодорожный район. Конкурсно-игровая программа «Тропа испытаний» для детей, в рамках месячника, посвященного здоровому образу жизни. Дворовая площадка, пер. Антенный, 3. 10.00. Информация по тел. 33-38-48. Коваленко Елена Васильевна.